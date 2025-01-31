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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ

Заняв огневые позиции, военнослужащие развернули боевые машины и навели их на цели. Залпы 220-миллиметровых реактивных снарядов были произведены на дальность до 30 километров.

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