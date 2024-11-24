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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Певица Шакира обещает подарить Lamborghini, на котором ездила по бордюрам, одному из фанатов

Один из поклонников певицы Шакиры может стать новым владельцем вседорожника Lamborghini Urus, на котором колумбийская поп-исполнительница снялась в клипе на свой сингл Soltera, в том числе проехав по бордюру парковки.

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