Певица Шакира обещает подарить Lamborghini, на котором ездила по бордюрам, одному из фанатов

Один из поклонников певицы Шакиры может стать новым владельцем вседорожника Lamborghini Urus, на котором колумбийская поп-исполнительница снялась в клипе на свой сингл Soltera, в том числе проехав по бордюру парковки.
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