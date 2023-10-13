Европейские инвесторы не определились с направлением тренда в четверг

Тренды фондовых индексов Европы пошли по разным направлениям. Общие настроения, подытоженные в Stoxx 600 оказались на позитивной территории, индикатор поднялся на 0,1%, но сектора экономики пребывали почти равномерно, как в минусе, так и в плюсе.