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Дело генерала Попова. Просто фарс. Потерпевших нет, а "украденное" нашлось на складе

Дело генерала Попова. Просто фарс. Потерпевших нет, а "украденное" нашлось на складе

Царьград Коллаж Царьграда. Дело генерала Ивана Попова до сих пор не закрыто. Слушания продолжаются.

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Комментарии
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Александр Денисов
Может надо следователей военпрокуратуры на месяц в штурмы отправить... для проветривания мозгов... тогда и указявки от начальства иначе будут воспринимать...
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22 час.
Tania Еременко
Свободу генералу Попову!!!!!!!  На нары того, кто организовал и оклеветал его!!!
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21 час.
ВЖ
Валерий Жидков
Перефразировав известное выражение, можно сказать: если гасят звëзды, значит это кому-то нужно.
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19 час.
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