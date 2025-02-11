Дело генерала Попова. Просто фарс. Потерпевших нет, а "украденное" нашлось на складе

Александр Денисов Может надо следователей военпрокуратуры на месяц в штурмы отправить... для проветривания мозгов... тогда и указявки от начальства иначе будут воспринимать...

Tania Еременко Свободу генералу Попову!!!!!!! На нары того, кто организовал и оклеветал его!!!