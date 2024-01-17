«Ее интимный секрет смущает. Это слишком даже для молодого парня», — Чимин отказался встречаться с русской

Никто из BTS не рассказывает истории о своих отношениях с девушками, но это вовсе не значит, что у них нет этих отношений! Иногда АРМИ везет и анонимные журналисты травят байки в личных блогах, рассказывая какие-то романтические истории о кумирах миллионов и сегодня один из таких дней.