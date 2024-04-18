Шагин рассказал о саботаже фильма про Донбасс. Кинотеатры взбунтовались против патриотического кино

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да оставьте вы уже в покое Магадан! ЗА ЧТО его постоянно загаживают всякой дрянью?!
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1 час.
vagas Karlito
Развратить  подрастающее поколение можно легко оседлав большинство должностей в управлении культурой!  Плюс ключевые должности на ТВ!))Это системная работа  которая   проводится  тогда,- когда не дают возникнуть рычагам контроля над  баблом  кружащим в сфере!)) Кто наводил порядок и когда в этом деле?)) После 90 годов там целая индустрия и все делают вид что так нужно!))
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38 мин.
kornilenko28 корниленко
Министра культуры Любимову давно пора заменить - наша культура в загоне а западную продвигают со всей силы
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29 мин.

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