Известный актёр Антон Шагин рассказал о саботаже фильма про Донбасс "Позывной "Пассажир" со стороны кинотеатров.
Шагин рассказал о саботаже фильма про Донбасс. Кинотеатры взбунтовались против патриотического кино
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да оставьте вы уже в покое Магадан! ЗА ЧТО его постоянно загаживают всякой дрянью?!
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1 час.
vagas Karlito
Развратить подрастающее поколение можно легко оседлав большинство должностей в управлении культурой! Плюс ключевые должности на ТВ!))Это системная работа которая проводится тогда,- когда не дают возникнуть рычагам контроля над баблом кружащим в сфере!)) Кто наводил порядок и когда в этом деле?)) После 90 годов там целая индустрия и все делают вид что так нужно!))
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38 мин.
kornilenko28 корниленко
Министра культуры Любимову давно пора заменить - наша культура в загоне а западную продвигают со всей силы
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29 мин.
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