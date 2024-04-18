Шагин рассказал о саботаже фильма про Донбасс. Кинотеатры взбунтовались против патриотического кино

Да оставьте вы уже в покое Магадан! ЗА ЧТО его постоянно загаживают всякой дрянью?!

vagas Karlito

Развратить подрастающее поколение можно легко оседлав большинство должностей в управлении культурой! Плюс ключевые должности на ТВ!))Это системная работа которая проводится тогда,- когда не дают возникнуть рычагам контроля над баблом кружащим в сфере!)) Кто наводил порядок и когда в этом деле?)) После 90 годов там целая индустрия и все делают вид что так нужно!))