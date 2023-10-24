Никто в мире не хочет, чтобы США во главе с действующим президентом Джо Байденом строили новый миропорядок в собственных интересах, «выжившего из ума» главу Белого дома нужно изолировать, пока он не развязал мировую войну.
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