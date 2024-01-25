The Times узнала о намерении однопартийцев Сунака добиться его отставки

В Великобритании часть депутатов правящей Консервативной партии намерена добиться отставки премьер-министра страны Риши Сунака до парламентских выборов с целью остаться у власти на фоне роста популярности оппозиции.
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