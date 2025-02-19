19 февраля открыта ледовая дорога на Ольхон!

19 февраля 2025 года на озере Байкал открыли ледовую дорогу на остров Ольхон. Она берет свое начало у деревни Куркут и заканчивается на острове Ольхоне около Иркутской Губы (протяженность — 11 километров).
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