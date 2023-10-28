Аналитик Антонов предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже

Россияне, которые играют на бирже, должны учитывать пять ключевых рисков для инвестора. Во-первых, политическая нестабильность или изменения в политической среде могут повлиять на экономическую ситуацию в стране и, в результате, на вложенные суммы.
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