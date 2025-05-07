Две чашки этого напитка в день повышают чувствительность к инсулину у женщин

С возрастом и из-за неправильного образа жизни наши клетки все хуже распознают инсулин. Организм становится нечувствительным к этому важному гормону, который перерабатывает глюкозу, доставляя ее в клетки и ткани организма и тем самым насыщая их энергией.
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