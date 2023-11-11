Moody’s ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного

Международное рейтинговое агентство ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Aaa».
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