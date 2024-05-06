Дрессировщица московского шапито «Радуга» пытается пристроить 15 собак

Артистка цирка-шапито "Радуга" на Речном вокзале Таисия рассказала, что из репертуара планируют убрать номер с собаками, поэтому она пытается пристроить 15 питомцев, так как их некому будет содержать, сообщает "Газета .
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