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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Ботика: «Акцент российских БК на белорусский хоккей связан с развитием соседних рынков после ужесточения регулирования в РФ»

Беттинг-эксперт Алексей Ботика высказался об активности российских букмекеров в белорусском хоккее. Ранее WINLINE стал беттинг-партнером минского «Динамо», а Fonbet подписал соглашение с четырьмя клубами белорусской Экстралиги – «Неманом», «Юностью», «Брестом» и «Металлургом».

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