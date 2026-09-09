Алексей Ботика: «Акцент российских БК на белорусский хоккей связан с развитием соседних рынков после ужесточения регулирования в РФ»

Беттинг-эксперт Алексей Ботика высказался об активности российских букмекеров в белорусском хоккее. Ранее WINLINE стал беттинг-партнером минского «Динамо», а Fonbet подписал соглашение с четырьмя клубами белорусской Экстралиги – «Неманом», «Юностью», «Брестом» и «Металлургом».
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