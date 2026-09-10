КДК дисквалифицировал Константина Тюкавина на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Рязани приостан...
- Ночную икру свело...
- АУ Топ-5 кроссоверов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым