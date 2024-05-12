Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе. По словам губернатора Андрея Бочаров, после удара на территории НПЗ начался пожар, его удалось быстро ликвидировать.
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Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе. По словам губернатора Андрея Бочаров, после удара на территории НПЗ начался пожар, его удалось быстро ликвидировать.