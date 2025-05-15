Политолог объяснил состав делегации России на переговорах с Украиной

Несмотря на провокации Киева и его попытки радикально поменять ситуацию, по составу группы переговорщиков от России видно, что российская позиция находится в предельном конструктиве, сообщил политолог Александр Асафов.
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