Жуков подал жалобу в Верховный суд из-за авторских прав на песни «Руки вверх!»

Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков подал жалобу в Верховный суд (ВС) России с требованием признать недействительным договор, по которому группа передала авторские права на песни «Крошка моя», «Вернись», «Я тебя украду» и «Лишь о тебе мечтая» и другие композиции продюсеру Андрею Маликову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии