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Жуков подал жалобу в Верховный суд из-за авторских прав на песни «Руки вверх!»

Жуков подал жалобу в Верховный суд из-за авторских прав на песни «Руки вверх!»

Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков подал жалобу в Верховный суд (ВС) России с требованием признать недействительным договор, по которому группа передала авторские права на песни «Крошка моя», «Вернись», «Я тебя украду» и «Лишь о тебе мечтая» и другие композиции продюсеру Андрею Маликову.

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