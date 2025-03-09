Жуков подал жалобу в Верховный суд из-за авторских прав на песни «Руки вверх!»

Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков подал жалобу в Верховный суд (ВС) России с требованием признать недействительным договор, по которому группа передала авторские права на песни «Крошка моя», «Вернись», «Я тебя украду» и «Лишь о тебе мечтая» и другие композиции продюсеру Андрею Маликову.