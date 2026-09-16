Врач сравнила пользу куриных и перепелиных яиц

Врач Мария Мерседес Бургос сравнила пищевую ценность куриных и перепелиных яиц. «Если сравнивать эквивалентные порции, оба продукта имеют схожий пищевой профиль и содержат белки, жиры, витамины и минералы превосходного качества», — утверждает Бургос.
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