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Мошенники атакуют выпускников и их родителей, предупреждают эксперты

Мошенники атакуют выпускников и их родителей, предупреждают эксперты

Мошенники атакуют выпускников и их родителей, предупреждают экспертыМошенники обзванивают выпускников и родителей, представляясь сотрудниками Минпросвещения, и убеждают зарегистрироваться якобы на портале сдачи ЕГЭ.

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