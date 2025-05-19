Мошенники атакуют выпускников и их родителей, предупреждают эксперты

Мошенники атакуют выпускников и их родителей, предупреждают экспертыМошенники обзванивают выпускников и родителей, представляясь сотрудниками Минпросвещения, и убеждают зарегистрироваться якобы на портале сдачи ЕГЭ.
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