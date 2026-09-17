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The Eurasia Daily news agency

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How Austria "punishes" discrimination of Russian diplomats — Russian Permanent Representative in Vienna

How Austria "punishes" discrimination of Russian diplomats — Russian Permanent Representative in Vienna

Austria deliberately makes it as difficult as possible for employees of the Russian Permanent Mission to international organizations in Vienna to obtain entry visas: no country in the world waits for visa decisions for so long.

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