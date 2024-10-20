В Караганде за пытки осудили старшего оперуполномоченного

Подробности сообщили в прокуратуре региона, передает Tengrinews.kz. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор старшему оперуполномоченному департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Улытау за пытки в отношении осужденного.
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