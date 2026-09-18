Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском на избирательном участке создали патриотичную фотозону

Под Смоленском на избирательном участке создали патриотичную фотозону

На избирательном участке 789 в деревне Мушковичи Ярцевского округа каждый желающий смог сделать памятный снимок в фотозоне с лаконичной и глубокой надписью «Я выбираю будущее».

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