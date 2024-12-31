Что такое синдром Кесслера, космическая катастрофа, которую, вероятно, невозможно остановить

Случайные столкновения, неожиданные взрывы и испытания оружия на околоземной орбите привели к появлению десятков тысяч фрагментов космического мусора, которые отслеживают эксперты, и еще миллионов объектов, которые, вероятно, невозможно обнаружить с помощью современных технологий.