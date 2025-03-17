Российские бойцы сражаются с ВСУ на «дороге смерти»

«СВ»: вдоль трассы Суджа — Юнаковка идут ожесточенные бои с ВСУ Бойцы Северной группировки войск ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины у трассы Суджа — Юнаковка, пишет Telegram-канал «Северный ветер».
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