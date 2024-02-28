Глава ГИП раскрывает подробности расследования пропажи патронов в Fulger

Патроны из ящиков с боеприпасами, которые бригада специального назначения Fulger должна была использовать на тактических учениях, предположительно были украдены до 2017 года, заявил в интервью глава ГИП Виорел Чернэуцану.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии