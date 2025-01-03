НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тихий считает, что нужно вернуться на «осень-весна»: «В той системе что-то получалось и у сборной и в Кубке УЕФА. Наверное, нам лучше так?»

– Периодически идут споры про длительность зимней паузы. Есть мнение, что лучше уйти в зимний отпуск в ноябре, но сыграть на пару туров больше летом, сократив летний отпуск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх