В мире возрождают заброшенные урановые шахты из-за экстремального роста цен на ядерное топливо

По крайней мере пять американских производителей восстанавливают шахты в разных штатах, включая Вайоминг, Техас, Аризону и Юту, где добыча процветала до тех пор, пока правительства не разочаровались в радиоактивном элементе после ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 году.