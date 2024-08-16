🍇 В Крыму начался сбор винограда Аграрии восточного Крыма уже отправили на переработку килограммы ягод сорта Шардоне.
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🍇 В Крыму начался сбор винограда Аграрии восточного Крыма уже отправили на переработку килограммы ягод сорта Шардоне.