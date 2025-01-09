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Мирт

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Украина выразила готовность занять место Венгрии в Европейском Союзе.

Украина выразила готовность занять место Венгрии в Европейском Союзе. В случае, если Венгрия выберет тесноту отношений с Россией, освободив при этом свою позицию в ЕС, Украина заявляет о своей готовности занять это место, как сообщает украинский МИД.

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