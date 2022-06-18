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Зарема о Суперкубке: «Это напоминает 1939-й, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок. Происходящее – позор для РФС»

Зарема Салихова раскритиковала РФС за решение провести Суперкубок России в Петербурге. «Спартак» и «Зенит» сыграют на «Газпром Арене» 9 июля.

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