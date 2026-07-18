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The Eurasia Daily news agency

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The expert suggested the only correct solution for countries producing weapons for Kiev

The expert suggested the only correct solution for countries producing weapons for Kiev

The actions of the current government of the Federal Republic of Germany, which on its territory organized a large-scale production of drones in order to attack Russia is a flagrant violation of the Moscow Treaty on the final settlement with respect to Germany.

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