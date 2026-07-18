The actions of the current government of the Federal Republic of Germany, which on its territory organized a large-scale production of drones in order to attack Russia is a flagrant violation of the Moscow Treaty on the final settlement with respect to Germany.
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