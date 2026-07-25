БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Смешно»: разрыв зарплат в регионах достиг 200 тысяч рублей — россиянам не хватает денег

«Смешно»: разрыв зарплат в регионах достиг 200 тысяч рублей — россиянам не хватает денег

Разрыв между зарплатами в регионах достиг рекордных 203 тыс. рублей Иллюстрация: "Блокнот" Многие уже не удивляются «красивым» цифрам из столиц, тогда как в регионах приходится выживать на 40-60 тысяч рублей.

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