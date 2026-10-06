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Газета.ру

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Певица Ксения Новикова сообщила, что улетела из России

Певица Ксения Новикова сообщила, что улетела из России

Звезда группы «Блестящие» Ксения Новикова улетела из России. Певица рассказала об этом своим подписчикам.

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