Ноутбук 3-в-1 от Minisforum, похожий на Surface, становится более доступным

Компания Minisforum (через аккаунт Weibo) представила новый вариант ПК V3 3-в-1 с ОС Windows. Последняя версия, V3 SE, оснащена более старым мобильным процессором AMD Ryzen и меньшим объемом памяти, чем обычный аналог.
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