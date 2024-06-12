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Глава российской дипмиссии Антонов рассказал об угрозах, поступающих сотрудникам посольства в США

Глава российской дипмиссии Антонов рассказал об угрозах, поступающих сотрудникам посольства в США

Вашингтон, 11 июня. Посольство России в США регулярно получает сообщения с угрозами. По словам посла России в США Анатолия Антонова, подобные сообщения поступают как руководству, так и рядовым дипломатам.

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