Глава российской дипмиссии Антонов рассказал об угрозах, поступающих сотрудникам посольства в США

Вашингтон, 11 июня. Посольство России в США регулярно получает сообщения с угрозами. По словам посла России в США Анатолия Антонова, подобные сообщения поступают как руководству, так и рядовым дипломатам.
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