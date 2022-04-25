Popcaketv

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Дерзко! Таир Мамедов после переезда из РФ: «Слава Богу, 90 процентов близких, за которых я волнуюсь, уже не в России»

Дерзко! Таир Мамедов после переезда из РФ: «Слава Богу, 90 процентов близких, за которых я волнуюсь, уже не в России»

Около 15 лет назад имя Таира Мамедова знал практически каждый россиянин. Мужчина успешно реализовал себя в области юмора на российском телевидении, смог набрать высокую популярность, заработать репутацию, но внезапно заявил коллегам и поклонникам о том, что он улетает жить в Соединенные Штаты Америки.

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