Дерзко! Таир Мамедов после переезда из РФ: «Слава Богу, 90 процентов близких, за которых я волнуюсь, уже не в России»

Около 15 лет назад имя Таира Мамедова знал практически каждый россиянин. Мужчина успешно реализовал себя в области юмора на российском телевидении, смог набрать высокую популярность, заработать репутацию, но внезапно заявил коллегам и поклонникам о том, что он улетает жить в Соединенные Штаты Америки.