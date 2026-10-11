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Татар-информ

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Клюшка на пюпитре, Шагимуратова и «Сандугач»: как ГАСО РТ отметил свое 60-летие

Клюшка на пюпитре, Шагимуратова и «Сандугач»: как ГАСО РТ отметил свое 60-летие

Несмотря на формат, гала-концерт, посвященный юбилею госоркестра Татарстана, прошел как единое действо, в котором нашлось место и официозу, и воспоминаниям, и высокому академизму, и даже хулиганству.

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