Собянин рассказал, какие социальные объекты открылись в Москве за 5 лет

Возведенные социальные объекты значительно улучшают жизнь горожан Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о том, что за последние 5 лет в городе было обновлено и построено 424 объекта социальной инфраструктуры.
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