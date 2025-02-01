Азербайджанские СМИ выкатывают нам хамскую предъяву: "Проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний", подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1".
Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"
Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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52 мин.
Владислав Владислав
А чего хорошего от азеров вы видели ? Одно хамство и наглость!!
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52 мин.
Андрей
"А чего хорошего от азеров вы видели ?" Так я от них ни чего плохого тоже не видел! Хотя у нас в поселке их немало! И на заводе работают, и водителями, есть те, которые имеют свой бизнес.. Не хамят, не наглеют.. Многие живут здесь уже более четверти века. Живут как все и вместе со всеми.. Зато интернет забит информацией об " обнаглевших азерах"! Вот вы, лично, часто сталкиваетесь с " хамством и наглостью азеров"? Кстати у меня, через забор, живет азербайджанец. Хороший человек и отношения у нас с ним дружные..
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10 мин.
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