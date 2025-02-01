Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"

Андрей

"А чего хорошего от азеров вы видели ?" Так я от них ни чего плохого тоже не видел! Хотя у нас в поселке их немало! И на заводе работают, и водителями, есть те, которые имеют свой бизнес.. Не хамят, не наглеют.. Многие живут здесь уже более четверти века. Живут как все и вместе со всеми.. Зато интернет забит информацией об " обнаглевших азерах"! Вот вы, лично, часто сталкиваетесь с " хамством и наглостью азеров"? Кстати у меня, через забор, живет азербайджанец. Хороший человек и отношения у нас с ним дружные..