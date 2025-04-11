Чемпион ОИ возразил министру спорта Дегтяреву: «Никто не подумал о том, сколько вреда принесет эта история»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев уверен, что возобновление продажи пива на стадионах принесет больше вреда, чем пользы.
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