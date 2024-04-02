Ученые развеяли миф о невозможности получения хорошего урожая без химии 

Утверждение о том, что хороший урожай невозможно получить без применения химии, - миф. К 2025 году рынок органической продукции составит от 3 до 5% от мирового рынка всей сельхозпродукции, прогнозируют эксперты.
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