Колокольцев предложил ООН убрать все лишнее из мандатов для миротворцев

Россия выступает за выработку четких рамочных мандатов для достижения мира между конфликтующими сторонами, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на IV саммите руководителей органов полиции государств — членов ООН, 27 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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