Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Снайпер Деян Берич записал обращение о возмутительном отношении к сербам-добровольцам

Снайпер Деян Берич записал обращение о возмутительном отношении к сербам-добровольцам

Политнавигатор Известный участник войны на Донбассе снайпер Деян Берич записал обращение о возмутительном отношении к его землякам – сербам-добровольцам, воюющим в отряде ПСО «Волк», которые теперь требуют перевести их из 119-го парашютно-десантного полка ВС России.

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Комментарии
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Алексей Зорин
Если это правда, то не надо ни какой хохлятской пропаганды мы сами против себя всех настроим, благодаря таким полководцам. В какой еще стране вы видели баннер «Белгород мы с тобой» ? В Армении, Таджикистане и прочих наших бывших сограждан?
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Алексей Камышов
Устав — Уставом, а на &quot;работу&quot; снаряжались столько, сколько унесёшь. И пару снаряжённых гранат под &quot;лифчик&quot;, ибо русские не сдаются. И попробовал бы кто из &quot;гансов&quot; указать на &quot;несоответствие...&quot; и &quot;несоблюдение...&quot;, сам бы впереди нас побежал вприпрыжку &quot;тропу пробивать&quot;.
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Алексей Камышов
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