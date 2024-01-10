Снайпер Деян Берич записал обращение о возмутительном отношении к сербам-добровольцам

Алексей Зорин Если это правда, то не надо ни какой хохлятской пропаганды мы сами против себя всех настроим, благодаря таким полководцам. В какой еще стране вы видели баннер «Белгород мы с тобой» ? В Армении, Таджикистане и прочих наших бывших сограждан?

Алексей Камышов Устав — Уставом, а на "работу" снаряжались столько, сколько унесёшь. И пару снаряжённых гранат под "лифчик", ибо русские не сдаются. И попробовал бы кто из "гансов" указать на "несоответствие..." и "несоблюдение...", сам бы впереди нас побежал вприпрыжку "тропу пробивать".