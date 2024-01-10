Политнавигатор Известный участник войны на Донбассе снайпер Деян Берич записал обращение о возмутительном отношении к его землякам – сербам-добровольцам, воюющим в отряде ПСО «Волк», которые теперь требуют перевести их из 119-го парашютно-десантного полка ВС России.
Снайпер Деян Берич записал обращение о возмутительном отношении к сербам-добровольцам
Комментарии
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Алексей Зорин
Если это правда, то не надо ни какой хохлятской пропаганды мы сами против себя всех настроим, благодаря таким полководцам. В какой еще стране вы видели баннер «Белгород мы с тобой» ? В Армении, Таджикистане и прочих наших бывших сограждан?
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1 час.
Алексей Камышов
Устав — Уставом, а на "работу" снаряжались столько, сколько унесёшь. И пару снаряжённых гранат под "лифчик", ибо русские не сдаются. И попробовал бы кто из "гансов" указать на "несоответствие..." и "несоблюдение...", сам бы впереди нас побежал вприпрыжку "тропу пробивать".
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49 мин.
Алексей Камышов
Кстати, а эти уроды, — "отцы-командиры", не боятся словить "шальную" от "огорчённого" ими бойца? И свидетелей ведь не будет, ибо находятся они в зоне боевых действий...
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41 мин.
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