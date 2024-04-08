«Авито» выйдет на рынок онлайн-бронирования отелей

Сервис объявлений «Авито» представил отдельный раздел «Авито Путешествия». Через платформу можно будет забронировать квартиру или дом для посуточного проживания, а с осени станет доступной функция брони номеров в отелях по России.
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