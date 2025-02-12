Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию видов

Сегодня московский зоопарк отмечает свой 161 день рождения. Как сообщают «Известия», он стал первым в мире по количеству видов – здесь более 1200 животных, в том числе редкие амурские леопарды и суматранские орангутаны.
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