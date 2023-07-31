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Демар Дерозан набрал 33 очка и 8 подборов в матче Drew League

Демар Дерозан набрал 33 очка и 8 подборов в матче Drew League

Звездный защитник «Чикаго» Демар Дерозан принял участие в матче полупрофессионального турнира Drew League.

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