Дочерний банк American Express подал заявление о самоликвидации

Америкэн Экспресс банк (принадлежит платежной системе American Express Company) 4 июля первым, с момента введения специальной процедуры продажи для банков с участием нерезидентов, подал заявление о самоликвидации, свидетельствуют данные системы СПАРК-Интерфакса.
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