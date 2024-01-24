Адвокат Елены Блиновской борется за освобождение блогера из СИЗО Елена ГалицкаяАдвокат Елены Блиновской, Наталья Синельникова, заявила о своем намерении вытянуть блогера из следственного изолятора временного задержания (СИЗО).
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