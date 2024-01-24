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Адвокат Елены Блиновской борется за освобождение блогера из СИЗО

Адвокат Елены Блиновской борется за освобождение блогера из СИЗО

Адвокат Елены Блиновской борется за освобождение блогера из СИЗО Елена ГалицкаяАдвокат Елены Блиновской, Наталья Синельникова, заявила о своем намерении вытянуть блогера из следственного изолятора временного задержания (СИЗО).

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