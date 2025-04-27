Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Полищук
    Ну, что? Дождались! Всё готовится к тому, чтобы по окончании СВО развалить страну междоусобными войнами на почве рели...«Мама, а что там ...
  • Vladimir Lioubimcev
    КАК ТОЧНО ПОДМЕЧЕНО!!👍👍👍👍Украинская развед...
  • Woman ххххх
    в мусульманских станах к примеру та же Турция , такого не увидишь ...молиться либо дома , либо в мечетях.... и закута...«Мама, а что там ...

Иркутская яжмать вцепилась в лицо женщине-водителю такси за отказ в поездке без детского кресла

Иркутская яжмать вцепилась в лицо женщине-водителю такси за отказ в поездке без детского кресла

Avia.pro - СМИ В Иркутске разгорелась история, которая заставила горожан обсуждать, где проходит грань между правом и эмоциями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Козлова
В этом случае необходимо подключить органы опеки - пусть проверят мамашку, как они умеют это делать - по полной программе. В следующий раз будет наука.
Ответить
21 час.
Evgenija Palette
ЛИШИТЬ ПРАВ НА РЕБЕНКА... ПУСТЬ ЭТИ ДУРЫ, РАНЬШЕ, ЧЕМ ПРОИЗВЕСТИ СЕБЕ ПОДОБНЫХ, ХОРОШО ПОДУМАЮТ... ( Как сорняки, дышат воздухом, жрут... и производят точно таких же, как сами...).
Ответить
21 час.
Петр Ядренников
Наказать по закону или по справедливости?!
Ответить
18 час.
наверх