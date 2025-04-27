Иркутская яжмать вцепилась в лицо женщине-водителю такси за отказ в поездке без детского кресла

Лариса Козлова В этом случае необходимо подключить органы опеки - пусть проверят мамашку, как они умеют это делать - по полной программе. В следующий раз будет наука.

Evgenija Palette ЛИШИТЬ ПРАВ НА РЕБЕНКА... ПУСТЬ ЭТИ ДУРЫ, РАНЬШЕ, ЧЕМ ПРОИЗВЕСТИ СЕБЕ ПОДОБНЫХ, ХОРОШО ПОДУМАЮТ... ( Как сорняки, дышат воздухом, жрут... и производят точно таких же, как сами...).